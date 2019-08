Nepal: premier Oli esclude staffetta con Dahal e assicura impegno per giustizia di transizione (4)

- Le due commissioni sono state istituite nel 2014 con la legge Enforced Disappearances Enquiry, Truth and Reconciliation Commission Act (Trc Act), ma secondo i relatori speciali dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani per il Nepal il processo di giustizia di transizione – quell’insieme di misure giudiziarie e non giudiziarie volte a far fronte a un’eredità di violazioni diffuse dei diritti umani – è in difficoltà. In una lettera datata 12 aprile al ministro degli Esteri nepalese, Pradeep Kumar Gyawali, i firmatari – Bernard Duhaime, relatore del Gruppo di lavoro sulle sparizioni forzate o involontarie; Agnes Callamard, relatrice speciale sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie; Nils Melzer, relatore speciale sulla tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti; Fabian Salvioli, relatore speciale sulla promozione della verità, della giustizia, della riparazione e delle garanzie di non recidività; Dubravka Simonovic, relatrice speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze – hanno esortato Katmandu a seguire gli standard internazionali nelle procedure di nomina dei membri delle due commissioni. (segue) (Inn)