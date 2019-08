Nepal: premier Oli esclude staffetta con Dahal e assicura impegno per giustizia di transizione (7)

- Nella lettera si esorta ad adottare un approccio incentrato sulle vittime e a intraprendere un processo di emendamento del Trc Act. Vengono quindi suggeriti alcuni parametri e norme internazionali pertinenti che il paese potrebbe applicare. In particolare, i relatori ricordano che le amnistie per le violazioni gravi dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale non possono far parte di uno Stato di diritto, che invece ha il dovere di accertare le responsabilità e mettere fine all’impunità, e che la partecipazione delle vittime è centrale nei processi di giustizia transitori. In conclusione, viene chiesto al governo nepalese di fornire informazioni e commenti su quanto fatto presente nella lettera, sulle misure prese o che si intendono prendere per allineare la legislazione nazionale al diritto internazionale, per rafforzare l’efficacia del mandato delle commissioni e per dare centralità alle vittime. (Inn)