Migranti: portavoce Ue su Open Arms, trovare soluzione per “sbarco immediato”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario trovare una soluzione “che funzioni e che permetta uno sbarco immediato delle persone a bordo” della Open Arms, la nave dell’organizzazione non governativa spagnola ormeggiata al largo di Lampedusa con 107 migranti e rifugiati. Lo ha detto oggi ai giornalisti a Bruxelles la portavoce della Commissione europea, Natasha Bertaud. “Rivolgiamo un appello agli Stati membri e alle Ong a collaborare”, ha detto la portavoce dell’esecutivo, evidenziando che la "Commissione europea non ha competenza sui porti di sbarco". Il commissario europeo per le migrazioni, Dimitris Avramopoulos, ha sollevato anche la questione della Ocean Viking, imbarcazione delle ong Sos Mediterranèe e Medici senza frontiere con a bordo 356 persone, situata al largo di Malta e di Lampedusa. La Commissione europea, secondo la portavoce, ha accolto positivamente la decisione della Spagna di offrire un porto per la Open Arms, ma è “in contatto con diversi Stati membri in modo intenso per facilitare una soluzione e permettere lo sbarco delle persone a bordo dell'imbarcazione". (Res)