Repubblica Ceca: Babis non convince Hamacek a cambiare nomina per ministro Cultura

- Il premier ceco Andrej Babis non ha convinto il leader del Partito socialdemocratico (Cssd) Jan Hamacek a cambiare la nomina per il ministro della Cultura. "Insistiamo sul rispetto dell'accordo di coalizione", ha detto Hamacek dopo aver parlato con Babis presso l'ufficio del governo. Hamacek ha ribadito che il presidente Milos Zeman "evidentemente non ha rispettato la costituzione" quando ha rimosso il ministro Antonin Stanek (Cssd) alla fine di luglio, ma non ha nominato il suo successore. "Se la Cssd non può scegliere i suoi ministri, non ha nulla a che fare con il governo", ha detto Hamacek. Il leader del Cssd ha anche respinto le critiche di Babis su Smarda e sulla sua capacità di rappresentare la Repubblica Ceca come ministro della Cultura. Hamacek ha inoltre dichiarato di non aver sentito oggi una proposta concreta da parte di Babis e ha ricordato che domani il primo ministro incontrerà il presidente. "Vedremo come andrà a finire l'incontro ma il Partito socialdemocratico sicuramente non cambierà la sua posizione", ha detto Hamacek. Babis ha promesso di trovare una soluzione entro il 26 agosto. (Vap)