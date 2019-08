Fd'I: domani a San Benedetto per chiedere "elezioni subito"

- Domani, martedi 20 agosto, Fratelli d'Italia scende in piazza a San Benedetto (ore 18, isola pedonale di viale Buozzi) per chiedere "elezioni subito". E' quanto comunica, in una nota, Fd'I. La petizione nazionale promossa dal partito di Giorgia Meloni si pone l'obiettivo di tornare subito al voto, dicendo no a "inciuci, trasformismi e governi che non siamo espressione della volontà popolare". All'appuntamento prenderanno parte numerosi parlamentari di Fratelli d'Italia, a partire da Carlo Fidanza, sambenedettese di nascita, fresco di rielezione al Parlamento europeo. Con lui, il deputato marchigiano Francesco Acquaroli, i responsabili nazionali dell'Organizzazione, Giovanni Donzelli, e degli Enti locali Guido Castelli, il presidente della Giunta per le autorizzazioni Andrea Delmastro, i deputati Marco Osnato, Luca De Carlo, Paolo Trancassini, oltre al neo eletto sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, al portavoce regionale Carlo Ciccioli e al consigliere regionale Elena Leonardi. I lavori saranno aperti dal vicesindaco di San Benedetto Andrea Assenti. Al suo fianco ci saranno tutti i componenti sambenedettesi di Fd'I: l'assessore Pierluigi Tassotti, il presidente del Consiglio comunale Giovanni Chiarini e i consiglieri comunali Gianni Balloni, Giacomo Massimiani, Eleonora Croci e Pierfrancesco Troli.(Com)