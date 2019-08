Polonia: ministro Morawiecki annuncia ampliamento stabilimento Opel a Gliwice

- Lo stabilimento Opel di Gliwice, in Polonia, verrà ampliata. Il premier Mateusz Morawiecki, durante la visita all'impianto, attivo da oltre 20 anni, ha rilevato come sia "una buona notizia per l'intera regione perché aumenta le opportunità di lavoro. Inoltre va sottolineato che l'industria automobilistica rappresenta più del 15 per cento delle esportazioni polacche". Il primo ministro ha poi aggiunto che gli investimenti, come quello di Opel a Gliwice, contribuiscono a migliorare il tenore di vita generale in Polonia. Morawiecki ha anche elogiato la capacità lavorativa degli operai polacchi. L'investimento per l'ampliamento dello stabilimento è di oltre un miliardo di zloty (250 milioni di euro). Attualmente nella fabbrica lavorano circa 3 mila persone. (Vap)