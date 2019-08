Firenze: domani a Palazzo del Pegaso l'inaugurazione della mostra "Arte senza frontiere"

- "Arte senza frontiere" è il titolo della mostra che sarà inaugurata domani alle 16, al primo piano del palazzo del Pegaso in via Cavour, 4 a Firenze. Saranno esposte le opere di pittura degli associati all'Unione degli artisti di Bielorussia. All'inaugurazione interverranno Tatiana Fedotova, viceconsole del Consolato onorario di Bielorussia a Firenze, Alesia Savitskaja, presidente dell'Associazione "Save the culture" Italia, Yuliya Savitskaja, presidente della Fondazione per lo sviluppo della cultura e dell'istruzione della persona (Bielorussia), Gleb Otchuk, vicedirettore dell'Unione degli artisti di Bielorussia. La mostra proseguirà fino al 29 agosto con i seguenti orari: fino a venerdì 23 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.30; sabato 24 agosto dalle 10 alle 12; da lunedì 26 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. (Ren)