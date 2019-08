Milano: Carabinieri arrestano due italiani per maltrattamenti

- Due casi di maltrattamento questa notte a Milano. Il primo è successo a mezzanotte e mezza in viale Coni Zugna, dove i carabinieri della Pmz Magenta hanno arrestato un italiano di 62 anni che stava maltrattando la moglie 54enne. I militari sono intervenuti su richiesta della donna che ha riferito che, al culmine dell'ennesima lite, il marito l'ha minacciata di morte con un coltello da cucina e ha bloccato la porta dell'appartamento per non farla uscire di casa. L'uomo che ha precedenti per tentato furto, è stato portato al carcere di San Vittore. La seconda vicenda, in cui sono coinvolti due italiani, un uomo di 46 anni, con precedenti per maltrattamenti, e la compagna di 47, è accaduta in via Saponaro, al quartiere Gratosoglio, periferia Sud di Milano. Alle 4.00 di questa mattina, gli uomini del radiomobile sono intervenuti su richiesta del 118 perché era stata segnalata una lite. Al loro arrivo i militari hanno appurato che la donna era stata picchiata dal marito e probabilmente, non era la prima volta che accadeva anche se lei non lo ha mai denunciato. La vittima è stata portata in codice verde all'ospedale San Paolo mentre l'aggressore è stato arrestato e sarà processato per direttissima. (Rem)