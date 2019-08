Migranti: attivista tunisina Hmida a “Nova”, “serve una legge sui rifugiati” (2)

- L'avvocato e attivista per le libertà ha sottolineato che la politica di difesa diritti umani in Tunisia ha comunque “funzionato bene in materia di rifugiati”, ma i parlamentari “sono in disaccordo sulla decisione di approvare questa legge che completerebbe il percorso di democratizzazione del nostro paese”. La mancanza di una legislazione chiara in materia di asilo politico ha portato diverse organizzazioni non governative a non considerare la Tunisia come un “porto sicuro” per i migranti e i rifiutati salvati in mare. Secondo la politica tunisina, è giunto il tempo “di introdurre una legge a tutela dei rifugiati politici anche se alcuni politici non la considerano parte del dibattito attuale: a mio avviso un paese egualitario, senza questa legge, non è non del tutto democratico", ha concluso la presidente della Colibe. (Tut)