Messico: viceministro degli Esteri inizia oggi visita in Sudafrica e Ghana

- Il viceministro degli Esteri del Messico, Julian Ventura, si reca da oggi in Africa per una missione parte del "progetto di aprire nuove strade di cooperazione globale a favore del paese". Il funzionario sarà prima in Sudafrica, "principale economia continentale", con cui esistono rapporti diplomatici da 25 anni, dalla fine delle politiche di apartheid. Un paese con il quale le relazioni son ancora al di sotto del loro potenziale, ha assicurato Ventura ricordando che in occasione dell'ultimo vertice del G20, tenuto a giugno in Giappone, i due paesi hanno potuto sperimentare unità di vedute su una serie di temi tra i quali la lotta contro il cambio climatico, l'elaborazione di nuove strategie per il controllo dei flussi miratori, la crescita economica inclusiva. Da mercoledì 21 il viceministro sarebbe in Ghana, "uno dei paesi con i maggiori tassi di crescita" e dove il Messico ha una sede diplomatica congiunta con i. Paesi dell'Alleanza del Pacifico: Cile, Colombia e Perù. (Mec)