India: disputa di Ayodhya, Corte suprema rinvia udienza per assenza di un giudice

- L’udienza fissata per oggi alla Corte suprema dell’India sulla disputa di Ayodhya, una contesa tra induisti e musulmani riguardante un terreno situato nello Stato dell’Uttar Pradesh, è saltata a causa dell’assenza di Sharad Arvind Bobde, uno dei cinque giudici del collegio, presieduto dal giudice capo Ranjan Gogoi (gli altri tre membri sono Dhananjaya Y. Chandrachud, Ashok Bhushan e Abdul Nazeer). L’annuncio è stato dato pochi minuti prima dell’orario previsto di inizio. Le udienze sono riprese il 6 agosto in seguito al fallimento del tentativo di mediazione affidato a Fakkir Mohamed Ibrahim Kalifulla, Sri Sri Ravi Shankar e Sriram Panchu. I tre mediatori, incaricati a marzo, hanno presentato il 31 luglio un rapporto in cui hanno comunicato il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti. (segue) (Inn)