Governo: Fraccaro, non faremo accordi con Renzi e Boschi, è bufala estate Lega

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, scrive su Facebook "voglio dirlo chiaramente: noi non faremo accordi con Renzi e Boschi, è la bufala dell’estate che la Lega sta diffondendo dopo aver fatto cadere il governo. Il nostro obiettivo è tagliare 345 parlamentari, chi il 20 agosto voterà contro il presidente Conte", conclude l'esponente dell'esecutivo, "lo farà solo per impedire la riforma. Questa è la verità". (Rin)