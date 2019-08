Energia: Medvedev, evitare che si ripetano incidenti come quello dell'oleodotto Druzhba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incidente capitato all’oleodotto Druzhba, attraverso cui nei mesi scorsi sono transitate forniture petrolifere contaminate da cloruri, ha provocato perdite materiali e reputazionali alla Russia: per questo motivo incidenti come questo dovrebbero essere evitati in tutti i modi possibili. Lo ha affermato il primo ministro russo Dmitrij Medvedev. "Dovrebbe essere fatto di tutto per prevenire simili fallimenti e incidenti simili in quanto ... comportano perdite sia reputazionali che materiali per il nostro paese", ha detto Medvedev durante l'incontro con il presidente della compagnia statale Transneft Nikolaj Tokarev. Il dirigente ha sottolineato che Transneft sta discutendo con i suoi partner per stabilire un risarcimento adeguato per i danni causati dall’incidente. (Rum)