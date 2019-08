Venezuela: Unhcr sollecita più aiuti internazionali per affrontare crisi migranti nella regione

- L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), Filippo Grandi, è tornato a chiedere maggiore partecipazione internazionale per aiutare i paesi sudamericani a gestire l'accoglienza dei venezuelani in fuga dalla crisi economica e politica. "La solidarietà del popolo del Brasile con i rifugiati e i migranti venezuelani è stata esemplare. Ma l'impatto sulle comunità che li ospitano in stati come il Roraime e Amazonas è stata eccessiva", ha detto Grandi da Brasilia al termine di una visita nella regione avviata a inizio settimana. Dietro indicazione delle autorità locali, l'Alto commissario ha dovuto cancellare una visita che aveva in programma nella giornata di domenica nella località di Paracaima, alla frontiera col Venezuela. Da sabato, riferiscono i media locali, molti dei residenti avevano infatti dato il via a manifestazioni di protesta per denunciare l'arrivo massiccio di migranti dal paese vicino e rivendicando la titolarità del territorio divenuto meta di corposi flussi quotidiani. (segue) (Brb)