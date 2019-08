Venezuela: Unhcr sollecita più aiuti internazionali per affrontare crisi migranti nella regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Brasile, riferisce l'Unhcr, ci sono al momento oltre 180mila tra migranti e rifugiati venezuelani. Ogni giorno, circa 500 cittadini varcano in media la frontiera, il più delle volte in condizioni di emergenza umanitaria, cercando accoglienza nella zona settentrionale dello stato del Roraima. Una regione "geograficamente isolata dal presirto del paese e con gli indici di guadagno pro capita più bassi del paese". Il paese amazzonico ha sin qui sviluppato due distinti programmi di assistenza e ricollocazione dei migranti - "Operacao Acolhida" e "interiorizacao" - definiti da Grandi come "esempi di risposta efficiente, coordinata, umana e innovativa alle esigenze umanitarie" create dalla crisi venezuelana. Ma molto resta ancora da fare, ha assicurato. (segue) (Brb)