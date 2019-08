Venezuela: Unhcr sollecita più aiuti internazionali per affrontare crisi migranti nella regione (3)

- Per Grandi è "fondamentale che le "autorità brasiliane, federali, statali e municipali, che la società civile, le organizzazioni religiose e i cittiadini brasiliani siano adeguatamente supportati della comunità internazionale". Tutti coloro che devono fare fronte a questa emergenza "non possono esssere lasciati soli", ha aggiunto. "Mi è stato detto che in alcune comunità di frontiera il 40 per cento dei pazienti e l'80 per cento delle donne che partoriscono in ospedale provengono dal Venezuela", ha detto l'alto commissario segnalando che un analogo impatto si rovescia su altri settori dell'assistenza, come l'educazione, il lavoro e i servizi sociali. (segue) (Brb)