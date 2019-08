Venezuela: Unhcr sollecita più aiuti internazionali per affrontare crisi migranti nella regione (4)

- Prima della tappa brasiliana, Grandi si era recato in Cile, tracciando un primo bilancio - non incoraggiante - della situazione. "Non sono molto ottimista, credo che questo flusso di venezuelani nella regione, il più importante tra quelli che abbiamo conosciuto come Unhcr, continuerà se non c'è una soluzione politica in Venezuela, che permetta a queste persone di tornare ai loro paesi", ha detto il funzionario al termine di un incontro con il ministro degli Esteri cileno Teodoro Ribera. Nel frattempo, ha aggiunto l'alto commissario citato da "El Dinamo", "continueremo a collaborare con tutti i governi, con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) per allestire una piattaforma regionale di cooperazione". Ad oggi, secondo le ultime stime dell'agenzia, è stato raccolto solo il 24 per cento dei 738 milioni di dollari ritenuti necessari per fornire assistenza alla popolazione venezuelana e alle comunità di accoglienza. (segue) (Brb)