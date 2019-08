Venezuela: Unhcr sollecita più aiuti internazionali per affrontare crisi migranti nella regione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A metà luglio l'agenzia aveva pubblicato i risultati di un sondaggio condotto tra le famiglie venezuelane che hanno abbandonanto il paese in conseguenza della crisi, con 7.846 interviste realizzate in diversi Paesi dell'America Latina e dei Caraibi da gennaio a giugno 2019. Il rapporto aveva rivelato che nel corso del viaggio la metà delle famiglie intervistate è stata o continua a essere esposta a rischi specifici legati a età, genere, condizioni di salute o altre esigenze, o perché hanno dovuto compiere scelte drastiche per sopravvivere, fra cui chiedere l'elemosina, mandare i figli a lavorare o prostituirsi. (segue) (Brb)