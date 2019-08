Venezuela: Unhcr sollecita più aiuti internazionali per affrontare crisi migranti nella regione (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di recente l'Unhcr aveva salutato con favore la decisione del governo colombiano di concedere la nazionalità a circa 24 mila bambini nati in Colombia da genitori venezuelani. Il governo colombiano, si legge in un comunicato dell’organismo Onu, “ha fatto un passo importante nella lotta all'apolidia garantendo che i bambini nati nel paese da genitori venezuelani siano in grado di acquisire la nazionalità colombiana”. Finora un bambino nato in Colombia poteva acquisire la nazionalità colombiana solo se nato da almeno un genitore colombiano, o qualora entrambi i genitori stranieri fossero legalmente domiciliati nel paese al momento della nascita del bambino. Tuttavia, sottolinea l’Unhcr, molti degli 1,4 milioni di venezuelani che al momento si trovano in Colombia potrebbero non soddisfare questo requisito. “Gli apolidi devono affrontare una vita di esclusione e discriminazione. La decisione della Colombia è una mossa estremamente positiva per questi bambini e le loro famiglie”, conclude il comunicato. (segue) (Brb)