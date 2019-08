Migranti: Open Arms, ferma a Lampedusa, contesta offerta spagnola. Salvini, io non mollo

- La Ong spagnola Proactriva Open Arms ha contestato questa mattina anche la nuova proposta del governo di Madrid che ha offerto come "porto sicuro" quello di Palma di Maiorca. "Con la nostra imbarcazione a 800 metri dalle coste di Lampedusa, gli Stati europei stanno chiedendo a una piccola Ong come la nostra, di affrontare 590 miglia e 3 giorni di navigazione, in condizioni meteo peraltro avverse, con 107 persone stremate a bordo e 19 volontari e volontarie molto provati che da più di 24 giorni provano a garantire quei diritti che l’Europa nega”. Così, dopo una notte di silenzio, la Ong spagnola è intervenuta sull’ultima offerta del governo spagnolo che, dopo aver proposto alla nave il porto di Algeciras, distante sei giorni di navigazione da Lampedusa, nella serata di ieri aveva offerto il porto di Palma di Maiorca. (segue) (Rin)