Migranti: Open Arms, ferma a Lampedusa, contesta offerta spagnola. Salvini, io non mollo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo 18 giorni di stallo – ha aggiunto Open Arms – Italia e Spagna sembrano finalmente aver trovato un accordo, individuando Maiorca come porto di sbarco, decisione che ci appare del tutto incomprensibile". La nave è ancora ferma al largo del porto di Lampedusa e il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su Facebook, ha ribadito la linea della fermezza: "Malati e minorenni immaginari e buonisti milionari, io non mollo. Porti chiusi". Il titolare del Viminale ha pubblicaco, a corredo del suo post, l'intervista di Richard Gere al "Corriere della Sera", in cui l'attore americano lo accusa di "fare leva su paura e odio". (Rin)