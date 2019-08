Bosnia: presidente Komsic incontra ambasciatori Usa e Regno Unito, focus su piano Map con la Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato annunciato per oggi un incontro tra il presidente di turno e rappresentante croato nella presidenza tripartita bosniaca Zeljko Komsic e gli ambasciatori degli Usa e del Regno Unito in Bosnia, rispettivamente Eric Nelson e Matthew Field. Secondo quanto riferito dal sito di informazione "Klix", l'unico argomento dell'incontro è quello dell'attivazione del primo Piano d'azione Map con la Nato, sostenuta fortemente da Komsic ma non dal rappresentante serbo nella presidenza Milorad Dodik. Quest'ultimo ha commentato oggi l'incontro tra Komsic e gli ambasciatori affermando che "certi politici di Sarajevo hanno un rapporto di sudditanza con gli ambasciatori occidentali, tanto da considerarli parte della scena politica del paese". (segue) (Bos)