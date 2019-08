Libia: Haftar supervisiona raid aerei a Misurata, "impediremo creazioni di basi straniere"

- L’Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale Khalifa Haftar “ostacolerà qualsiasi piano per creare basi straniere che sostengano e finanzino il terrorismo all’interno della Libia”. Lo riferisce la pagina Facebook del Comando militare centrale di Bengasi, capoluogo della Cirenaica e roccaforte dell’Lna. “Il comandante in capo dell’Esercito nazionale libico ha seguito e supervisionato personalmente i bombardamenti contro l’'Aeronautica militare (di Misurata) e la Sala operativa turca", si legge nel comunicato, lanciando l’hashtag in arabo “non consentiremo la violazione della sovranità della patria”. L’Lna ha rivendicato la responsabilità dei raid aerei compiuti tra la notte e le prime luci dell'alba di ieri, 18 agosto, contro la sede dell'accademica dell'Aeronautica di Misurata. "Le nostre forze aeree hanno effettuato 15 attacchi aerei contro le milizie terroristiche alleate con Fayez al Sarraj (il premier del governo di accordo nazionale di Tripoli) nella sede dell'accademia di Misurata Air College", ha detto il generale Mohamed al Manfour, comandante dell'aeronautica militare dell'Lna. (segue) (Lit)