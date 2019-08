Repubblica Ceca: Corte dei conti critica ministero Cultura per distribuzione sussidi

- Dal 2016 al 2018, il ministero della Cultura ceco ha distribuito finanziamenti per attività culturali in modo inefficiente e non trasparente a causa della mancanza del buon sistema informatico, lo ha dichiarato la Corte dei conti dopo la revisione. Nel periodo in esame alla direzione del dipartimento erano Daniel Herman (Kdu-Csl), Ilja Sid (Ano) e Antonin Stanek (Cssd). La Corte dei conti ha controllato la distribuzione di circa 500 milioni di corone (circa 20 milioni di euro) per letteratura, musica, danza, teatro e belle arti. Il ministero ogni anno assegnava i soldi senza nessun gara d'appalto e molto spesso senza verificare le istituzioni. In questo modo il ministero ha assegnato oltre 68 milioni di corone (circa 2 milioni di euro) tra il 2011 e il 2013, e oltre 112 milioni (circa 4 milioni di euro) tra il 2016 e il 2018. (segue) (Vap)