Repubblica Ceca: Corte dei conti critica ministero Cultura per distribuzione sussidi (2)

- Secondo la Corte dei conti, anche durante il controllo precedente nel 2014 sono stati elencati gli stessi errori a cui il ministero doveva rimediare ma la situazione non è migliorata per niente. Il portavoce del ministero della Cultura, Martha Hackl, ha affermato che all'inizio del 2015 il dipartimento aveva avviato cambiamenti sistemici volti a una maggiore trasparenza. Sono stati stabiliti criteri nuovi e comparabili ed è stata introdotta la valutazione dettagliata dei progetti. "Quest'anno è entrato in vigore un regolamento interno che determina, in conformità con la legislazione esistente, l'area dei sussidi del ministero e presto l'intero sistema sarà convertito in formato elettronico", ha aggiunto il portavoce. (Vap)