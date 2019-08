India: Uttar Pradesh, donna musulmana bruciata dopo aver denunciato ripudio istantaneo

- Una donna di 22 anni è stata bruciata dal marito in un villaggio dello Stato indiano dell’Uttar Pradesh dopo un tentativo di denunciarlo per essere stata ripudiata con la formula istantanea del triplo “talaq”. Lo riferisce il quotidiano “The Times of India”. Secondo il giornale, il fatto è avvenuto venerdì nel villaggio di Gadra, nel distretto di Shravasti, davanti alla figlia di cinque anni. Il padre della vittima, Ramzan Khan, ha raccontato che suo genero Nafees, 26 anni, aveva ripudiato la moglie Sayeeda il 6 agosto per telefono da Mumbai, dove si trovava per lavoro. Stando al racconto del padre, la donna si era recata alla polizia per sporgere denuncia, ma le era stato detto di aspettare il ritorno del marito; al rientro di lui, il 15 agosto, i coniugi sono stati convocati e la moglie è stata esortata a restare col marito. La bambina, Fatima, è stata ascoltata dalla polizia e ha riferito che all’aggressione hanno preso parte anche i nonni paterni e due zie. La polizia ha aperto un’inchiesta mentre è in corso l’autopsia sul cadavere. (segue) (Inn)