India: Uttar Pradesh, donna musulmana bruciata dopo aver denunciato ripudio istantaneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ripudio islamico istantaneo è diventato definitivamente reato il 31 luglio con la pubblicazione del Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act sulla Gazzetta ufficiale, dopo l’approvazione del parlamento e la promulgazione del presidente della Repubblica. La legge, di iniziativa governativa, su richiesta della Corte suprema, che ha definito incostituzionale tale pratica due anni fa, riguarda esclusivamente il cosiddetto triplo “talaq” istantaneo (o “talaq-e-biddat”), in base al quale ai mariti basta pronunciare tre volte in rapida successione la frase “Io divorzio da te” per sciogliere il matrimonio, e non altre forme di ripudio, nelle quali il marito pronuncia la formula in tre distinte occasioni con un periodo di attesa di tre cicli mestruali, per mantenere la possibilità di riconciliazione e accertare un’eventuale gravidanza. Il testo vieta questo tipo di ripudio (come avviene già in altri 22 paesi a maggioranza musulmana, anche ultraconservatori) sotto qualunque forma – verbale o scritta, comunicazioni elettroniche comprese – e prevede per i colpevoli del reato fino a tre anni di detenzione. Inoltre, viene garantito il diritto della moglie ripudiata di presentare a un tribunale la richiesta di mantenimento e l’istanza di custodia dei figli minori. (segue) (Inn)