Civitavecchia: controlli antidroga dei Carabinieri, in manette anche pusher 16enne

- Controlli a tappeto da parte della compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia in occasione del ponte di ferragosto. Massima attenzione da parte dei militari è stata rivolta ai luoghi di maggiore aggregazione per i ragazzi. Il bilancio è di due giovanissimi arrestati. Nella serata di sabato, i militari hanno sorpreso un giovane 20enne mentre cedeva una dose di hashish a un altro giovane. Lo scambio è avvenuto nei pressi di un fast food dove i militari sono riusciti a bloccarli entrambi, accertando inoltre che l’acquirente, minorenne, aveva acquistato 4,5 grammi di hashish. I militari hanno successivamente effettuato una perquisizione a casa del pusher dove hanno rinvenuto altri 12 grammi di stupefacente, già suddiviso in dosi, e un bilancino di precisione. Terminati gli accertamenti i militari hanno arrestato il ventenne. (segue) (Rer)