Civitavecchia: controlli antidroga dei Carabinieri, in manette anche pusher 16enne (2)

- Sempre sabato sera i Carabinieri della stazione di Civitavecchia principale hanno invece arrestato un minorenne di 16 anni per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Il tutto grazie al fiuto di un militare libero da servizio che ha notato uno strano movimento tra due giovanissimi: senza perderli di vista ha richiesto l’immediato intervento di una pattuglia che li ha bloccati entrambi. Il militare aveva visto bene poiché poco prima era avvenuto uno scambio nel quale il giovanissimo pusher aveva ceduto a una ragazza, anche lei minorenne, una dose di 1 grammo di hashish. Altri 19 grammi, già suddivisi in dosi, e un bilancino di precisione sono stati trovati in casa del giovanissimo. Al termine degli accertamenti il 16enne è stato arrestato e accompagnato presso il centro di prima accoglienza per minori di Roma a disposizione dell’Autorità giudiziaria minorile per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. La ragazza acquirente è stata segnalata alla Prefettura di Roma per uso personale di sostanze stupefacenti. (Rer)