Serbia: ministro Funzione pubblic, dialogo extra-istituzionale tra maggioranza e opposizione è "paradossale"

- Il fatto che il dialogo tra la maggioranza e l'opposizione in Serbia avviene in modo extra-istituzionale rappresenta "un paradosso". Lo ha detto oggi il ministro della Funzione pubblica e dell'amministrazione locale di Belgrado Branko Ruzic in un'intervista rilasciata al quotidiano "Blic". Ruzic ha affermato che "il motivo sta nel fatto che l'opposizione si comporta da bambino viziato che inizia a piangere se non gli comprate il giocattolo". Ruzic ha detto di volere "sperare che i leader dell'opposizione comprenderanno che l'unica soluzione vera risiede nei programmi e nelle politiche che ne derivano e che servono a rispondere a domande più urgenti e se questo manca, nemmeno 100 tavole rotonde (tra maggioranza e opposizione) porteranno a un qualche risultato". Ruzic ha in questo modo commentato i tre recenti incontri tra la maggioranza e l'opposizione incentrati sulla legislazione elettorale. (segue) (Seb)