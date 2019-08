Serbia: ministro Funzione pubblic, dialogo extra-istituzionale tra maggioranza e opposizione è "paradossale" (2)

- Si sono tenute nei giorni scorsi alcune riunioni informali fra esponenti della maggioranza e dell'opposizione sul tema delle condizioni per tenere delle elezioni nel paese. Secondo quanto riporta l'emittente "Rts", l'ultimo incontro si è tenuto presso la facoltà di Scienze politiche di Belgrado e ha contato la presenza fra gli altri l'esponente di Nuovo partito, Aris Movsesijan, quello di Partito per una Serbia moderna, Vladimir Djuric, e Vladimir Orlic del Partito progressista serbi (Sns). Si è tenuto il 30 luglio un primo incontro fra i rappresentanti delle forze al governo in Serbia e quelli dell'opposizione: secondo quanto riferito dalla stampa locale, la riunione si è tenuta presso la facoltà di Scienze politiche dell'Università di Belgrado. (segue) (Seb)