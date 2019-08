Russia: ministero Esteri, allerta per chi viaggia in Costa Rica causa epidemia febbre dengue

- Il Centro per le situazioni di crisi del ministero degli Esteri russo ha avvertito oggi i cittadini dei potenziali rischi derivanti da eventuali viaggi turistici in Costa Rica a causa di un’epidemia di febbre dengue. “Costa Rica: è stato registrato un focolaio di febbre dengue nel paese", ha postato il Centro sul suo profilo Twitter. La febbre dengue è una malattia virale trasmessa dalle zanzare che è per lo più non fatale ma può comportare condizioni di salute gravi e, in alcuni casi, potenzialmente letali. I sintomi possono includere mal di testa, vomito, eruzioni cutanee e bassa pressione sanguigna. Secondo recenti stime delle Nazioni Unite, la febbre dengue conta quasi 127 mila casi in tutta l'America Latina e ha già causato la morte di 124 persone. (Rum)