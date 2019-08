Algeria: partito al potere Fln pronto a collaborare con la Commissione per il dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fronte di liberazione nazionale (Fln), il partito algerino al potere dall’indipendenza nel paese nordafricano, è pronto a collaborare con la Commissione per la promozione del dialogo, l’organismo che dovrebbe traghettare la nazione araba fuori dalla crisi iniziata a febbraio. L’ufficio politico del partito ha sottolineato il proprio sostegno alla commissione “per la necessità di adottare un dialogo globale e inclusivo al fine di superare l'attuale fase”. Secondo quotidiano locale “El Khabar”, la formazione politica ha comunque criticato “alcune dichiarazioni diffamatorie da parte di alcuni membri della Commissione, in particolare da ex candidati nelle fila del partito, che stanno cercando di diffamare il Fronte”. Il partito ha rivendicato di essere “sempre stato vicino allo Stato algerino in tutte le circostanze difficili" e ha messo in guardia dalla “presenza di partiti con intenzioni e scopi maliziosi, che non servono il popolo algerino e prolungano deliberatamente la crisi e lo stato di caos". (Ala)