Governo: Salvini, da crisi verrà fuori patto della poltrona

- Qualsiasi governo verrà fuori da questa crisi sarà un "patto della poltrona", sostenuto da "quaranta senatori renziani che hanno il terrore di andare al voto". Il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini, dopo aver cercato fino a ieri sera di lanciare segnali distensivi nei confronti del M5s, ora torna ad attaccare il Pd . “Il governo era fermo da troppo tempo, bloccato da troppi no – ha spiegato Salvini, intervenendo a Radio anch’io - . L’avvicinamento tra Cinque Stelle e Pd era già chiaro in Europa. La dignità vale di più di una poltrona. Qualunque governo verrà fuori sarà un patto per la poltrona", sostenuto in particolare da "quaranta senatori renziani che hanno il terrore di andare al voto" perché possono perdere appunto la loro "poltrona". (segue) (Rer)