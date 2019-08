Governo: Salvini, da crisi verrà fuori patto della poltrona (2)

- Per il ministro dell’Interno, "i giochi di palazzo sono un dispetto agli italiani". "Non vorrei che qualcuno facesse rientrare dalla finestra Renzi e Boschi, che gli italiani hanno già mandato a casa, solo per fare un dispetto a Salvini. Che riforme possono fare?”. Quanto poi ad un possibile accordo tra gli ex alleati grillini e il Pd, Salvini ha aggiunto: "mi auguro che un ipotetico governo tra Renzi e il M5s non riapra i porti, non approvi lo Ius soli e non vanifichi il lavoro di questi mesi. Se Conte, Di Maio e Beppe Grillo preferiscono Renzi, lo vadano a spiegare agli italiani". Infine, sulla Open Arms, la nave della ong spagnola ferma da giorni in mare davanti a Lampedusa, il titolare del Viminale ha ribadito il suo no allo sbarco dei migranti. "Perché tutti in Italia e solo in Italia? Navi tedesche, norvegesi, tutte in Italia? - ha osservato - . Con porti spagnoli aperti? Con minorenni che non sono minorenni? Con malati che non sono malati? Siamo buoni sì, cristiani sì ma fessi no. Perché Open Arms non va in Spagna? In 18 giorni andavano e tornavano da Ibiza e Formentera tre volte, questa per loro è una battaglia politica", ha concluso. (Rer)