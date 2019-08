Economia: Trichet a "La Repubblica", riforme o crisi colpirà duro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'area euro è due volte più dipendente dal commercio internazionale dell'America. La Germania è colpita duramente mala situazione è altrettanto pericolosa per l'Italia che è un forte Paese manifatturiero. E per il vostro Paese c'è anche la sfida di dover convincere ogni giorno gli investitori della propria affidabilità. È una sfida non priva di rischi, ma l'Italia ci ha abituati a tenerci col fiato sospeso". Jean-Claude Trichet, già presidente della Bce dal 2003 al 2011, si dimostra preoccupato in una intervista a "La Repubblica" per le tensioni internazionali e anche per gli equilibri interni dei diversi Paesi. "Vedete— dice senza ironia dal suo buen retiro in Bretagna — l'Italia, ottava potenza mondiale, per tutte le altre economie industriali è una sorta di esperimento da laboratorio". Un esperimento? "Per diverse ragioni, quello che succede in Italia deve essere tenuto costantemente sott'occhio dalle altre democrazie avanzate. Dopo la tempesta di 'Mani pulite' ci sono stati analoghi episodi giudiziari altrove. In un certo senso Berlusconi, un uomo d'affari di successo con una profonda consapevolezza della tv e degli altri mass media, ha anticipato la vittoria di Trump. Anche l'innaturale unione dei due partiti di governo, comunque vada a finire, con le loro pulsioni anti-establishment, merita un'attenta analisi all'estero. Peraltro, quando si va a chiedere ai cittadini italiani se si sentono bene dentro l'euro, una netta maggioranza è per il sì, nella media degli altri Paesi". (segue) (Rin)