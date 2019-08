Hong Kong: Cervellera (Asia-News) a "Libero Quotidiano", la Cina è pronta a tutto

- "La Cina non può permettersi di lasciare che Hong Kong si trasformi in forza catalizzatrice di pressione e di rivolta, in nome di una vera democrazia". Padre Bernardo Cervellera, missionario del Pime (Pontificio Istituto Missioni Estere), direttore dell'agenzia specializzata Asia-News, profondo conoscitore del mondo cinese (il sito di Asia News ha una edizione in mandarino che rappresenta un punto di riferimento per i cristiani del gigante asiatico) analizza in una intervista a "Libero Quotidiano" la situazione, sempre più difficile, della ex colonia britannica e le prospettive, inquietanti, di quello che potrebbe accadere, soprattutto se la Cina decidesse di intervenire ufficialmente. La cronaca registra un nuovo weekend di proteste, con migliaia di docenti che hanno aperto le manifestazioni in un clima di altissima tensione, ieri addirittura un milione di persone è sceso in piazza, mentre centinaia e centinaia di mezzi blindati e di unità paramilitari cinesi sono riuniti a Shenzhen, a pochi chilometri da Hong Kong. Ormai è palpabile l'irritazione di Pechino per quanto sta avvenendo. (segue) (Res)