Immigrazione: Salvini a "Il Giornale", non faccio sbarcare nessuno perché non siamo il campo profughi d'Europa

- Il ministro dell'Interno e segretario della Lega, Matteo Salvini, in una intervista a "Il Giornale" cosa sta succedendo con la Open Arms. "Riassumo in trenta secondi una vicenda che non accadrebbe in nessun altro Paese al mondo - afferma -: una nave spagnola di una Ong spagnola 17 giorni fa raccoglie 150 immigrati in acque libiche. Arriva in acque internazionali e maltesi e fa ricorso al Tar del Lazio chiedendo di entrare in acque italiane. Il tribunale (italiano) dà loro ragione, cancella il Dl Sicurezza e dice che la nave spagnola in acque maltesi deve arrivare qui. Non è finita. Ci dicono che devono sbarcare 13 malati gravi. Li visitano e si scopre che non ce ne sono. Si appellano al Tribunale dei minori (italiano) e dicono che ne vanno sbarcati 17. Chiedo di dimostrarlo, il premier li fa sbarcare comunque e toh, in nove si scoprono maggiorenni. Oggi (ieri) l'emergenza sanitaria: salgono a bordo i medici e la smentiscono". (segue) (Rin)