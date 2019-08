Immigrazione: Salvini a "Il Giornale", non faccio sbarcare nessuno perché non siamo il campo profughi d'Europa (2)

- "Il premier spagnolo dice di andare in Spagna. E la nave spagnola risponde che vuole stare qui perché la Spagna è lontana e che ci va solo se una nave militare italiana prende in carico i migranti e li porta laggiù. Se fossi ministro della Difesa accetterei al volo. Ma come ministro dell'Interno sa cosa faccio? Non faccio sbarcare nessuno perché non siamo il campo profughi d'Europa", aggiunge. Ma sembra difficile che la Trenta gli faccia questo favore. C'è un problema politico. "Beh, è evidente. E non solo su questo! - risponde Salvini -. Perché se qualcuno pensa di fare un governo con Renzi, Boschi e Prodi deve passare sul mio corpo". Appunto. Martedì (domani) è il giorno decisivo. Ci sono tre strade possibili: cade il governo ma Lega e 5 Stelle ci riprovano. Seconda cade il governo e se ne fa uno con una diversa maggioranza. Terza: si va a votare. "Fossimo una democrazia normale non avrei dubbi: demos e kratos, potere al popolo. E non dico quelli con le bandiere rosse là fuori. Siamo una Repubblica fondata sul lavoro e le istituzioni democratiche, se cade il governo la cosa migliore è chiedere agli italiani chi vogliono li governi per i prossimi 5 anni". (Rin)