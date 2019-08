Governo: Brunetta a "Quotidiano Nazionale", abbiamo bisogno di tutti per salvare il paese

- Un governo del presidente con tutti dentro, ma proprio tutti: Lega compresa. Il deputato di Forza Italia Renato Brunetta va oltre la proposta 'Ursula' di cui si parla in queste ore. Non solo i partiti che in Europa hanno votato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, sono chiamati a partecipare all'iniziativa, ma lo stesso Matteo Salvini che ha provocato la crisi. "Premesso - spiega Brunetta in una intervista a "Quotidiano azionale" - che non ho cambiato idea, e ritengo irresponsabile e masochista da parte di Salvini aver aperto la crisi nel mese di agosto con l'economia in recessione, detto questo aggiungo pure che bisogna azzerare tutto. Si azzera il governo M5s-Lega e se ne fa uno con tutti quelli che ci stanno, per salvare l'Italia da una congiuntura spaventosa dal punto di vista economico-finanziario, ma anche istituzionale e democratico". (segue) (Rin)