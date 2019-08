Governo: Brunetta a "Quotidiano Nazionale", abbiamo bisogno di tutti per salvare il paese (2)

- Un governo istituzionale di che tipo? Con ministri politici? E il premier chi dovrebbe essere? "È una tripla uno-ics-due - risponde Brunetta -. È chiaro che per il governo del presidente le formule possono essere le più varie. Personalmente, io non amo il governo dei tecnici. Abbiamo già avuto esperienze di questo genere e gli italiani non le hanno amate. Sarebbe una soluzione difficile da digerire. Un esecutivo del presidente con la più ampia base parlamentare possibile potrebbe essere tranquillamente un governo politico". I 5stelle compatibili con Forza Italia? "Dentro un governo del presidente i colori sbiadiscono. Contano il programma e l'obiettivo. Certamente il Pd non è compatibile con il MSs, i 5 Stelle non sono compatibili con noi e noi non siamo compatibili né con il Pd né con i grillini. Ma di fronte all'obiettivo di salvare l'Italia con scelte coerenti, vengono ammainate le bandiere e le storie. Non è più necessario rivendicare l'identità. E Forza Italia, secondo me, ha il diritto-dovere di giocare questa partita della responsabilità". Quanto alla durata di questo eventuale esecutivo, l'ex ministro spiega che "per Costituzione i governi non sono mai a tempo. Arrivano tutti a fine legislatura. Naturalmente spetta al presidente della Repubblica, come sappiamo, il compito di verificare se c'è una maggioranza alternativa a quella che, pare, finirà martedì". Quanto a Salvini, aggiunge: "se la Lega è pronta a tornare con i 5 Stelle dopo quello che si sono detti e si sono fatti, potrà essere disponibile a un governo per salvare l'Italia. Chi si sfila, in ogni caso, ne dovrà rendere conto ai propri elettori". (Rin)