Zimbabwe: polizia disperde manifestazione anti-governativa a Bulawayo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia dello Zimbabwe ha vietato una manifestazione anti-governativa prevista oggi nella città di Bulawayo, motivando la decisione con il timore che il raduno si traduca in “disordini pubblici”. “I cittadini ordinari stanno affrontando delle difficoltà, quindi qualsiasi protesta potrebbe essere sfruttata dai cittadini già agitati e il riscHio è che la violenza deflagri”, si legge in una nota della polizia. La scorsa settimana la polizia ha disperso un'altra manifestazione organizzata ad Harare dal Movimento per il cambiamento democratico (Mdc), principale partito dell’opposizione, sparando gas lacrimogeni e arrestando decine di persone. L'Mdc, che accusa il governo del presidente Emmerson Mnangagwa di reprimere le libertà dell’opposizione, ha indetto nuove proteste contro la peggiore crisi economica attraversata dal paese nell’ulimo decennio. Già nel gennaio scorso più di dieci persone sono morte in altre proteste contro il caro-carburante. (Res)