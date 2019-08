Sicilia: stanziati 11 milioni per le strutture della prima infanzia

- Il governo Musumeci ha fatto sapere di aver messo a disposizione 11 milioni di euro per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio-educativi per la prima infanzia nella Regione Siciliana. L'assessorato regionale della Famiglia ha approvato la graduatoria provvisoria relativa alla seconda finestra dell'avviso 9.3.2 del Po Fesr 2014/2020. A essere finanziati saranno 69 progetti presentati da enti del privato sociale no profit: cooperative sociali, associazioni riconosciute, imprese sociali. In merito il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha dichiarato: "Ad appena quattro mesi dalla presentazione delle istanze si è concluso l'iter istruttorio con l'approvazione della graduatoria provvisoria che diventerà definitiva dopo trenta giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Dopo avere finanziato con la prima finestra venti progetti per un totale di circa tre milioni di euro, stiamo per finanziarne altri 69 per un totale di undici milioni di euro e, a breve, visto che sono rimaste somme per circa quattro milioni di euro, procederemo con un terzo avviso per le medesime finalità". La misura prevede la concessione di contributi per lavori di ristrutturazione e adeguamento, compresa la fornitura di arredi e attrezzature, nelle strutture di servizi socio-educativi per la prima infanzia come asili nido, micro nido, spazi gioco e centri per bambini e famiglie. (segue) (Ren)