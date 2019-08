Sicilia: stanziati 11 milioni per le strutture della prima infanzia (2)

- L’assessore alla Famiglia Antonio Scavone ha aggiunto: "E’ intendimento di questo assessorato ottimizzare il percorso di regolamentazione dei servizi a favore del sistema di istruzione da zero a tre anni in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 65 del 2017. Ciò al fine di realizzare un progetto rivolto alle diverse 'misure' dei bambini e nella considerazione degli steps del processo evolutivo di ciascuna persona e dei tempi differenti che lo contraddistinguono". L'avviso 9.3.2, hanno fatto sapere dalla Regione, avrebbe permesso, nell'arco dell'ultimo anno, l'attivazione di 89 nuovi servizi per più di 2.300 nuovi posti potenziali per bambini e bambine siciliani e, in particolare, per più di ottocento posti a Palermo che registra, a oggi, circa novecento utenti in lista d'attesa. (Ren)