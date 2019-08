Roma: fermato corriere nigeriano, trasportava 3 chili di marijuana diretti a Bolzano

- Un altro corriere della droga è stato bloccato dagli agenti della Polizia di stato del commissariato Celio e del commissariato Esquilino. Ad intercettare il giovane nigeriano, pronto a salire su di un pullman diretto a Bolzano, con uno zaino al seguito, due agenti liberi dal servizio. All'interno del bagaglio i poliziotti hanno scoperto due involucri di cellophane del peso complessivo di 3 kg e 300 grammi, contenenti marijuana. L’uomo, D.B., è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati anche 225 euro in contanti. (Com)