Turismo: Polonia, più 7,5 per cento di visitatori nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di anno in anno il numero di turisti che visitano la Polonia aumenta, con un incremento nel 2019 attestato finora al 7,5 per cento. La maggioranza di chi sceglie la Polonia per le vacanze sono cittadini europei che apprezzano la crescita delle infrastrutture e dei servizi nel paese. Sono in aumento anche le ricadute economiche del turismo in Polonia. Nel 2018 i turisti hanno speso 35 miliardi di zloty (circa 8 miliardi di euro) che equivale circa al 6 per cento del Pil. La regione in cima alle classifiche del turismo, soprattutto per i tedeschi, è la Pomerania occidentale, dove sono popolari le stazioni termali. Altra località di grande successo turistico è la Maloposka, la regione di Cracovia, frequentata soprattutto da scandinavi e britannici. Secondo le istituzioni polacche il successo del turismo è dovuto ai prezzi relativamente bassi, alla buona rete di collegamenti aerei, alla migliorata infrastruttura stradale e alla sicurezza del paese. (Vap)