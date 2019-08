Algeria: presidente Bensalah rimuove ambasciatori in Tunisia e in Libia

- Il presidente algerino Abdelkader Bensalah ha revocato il mandato a sei diplomatici algerini, tra cui due capi missione. Secondo una nota, ripresa dal quotidiano locale “El Khabar”, si tratta degli ambasciatori algerini in Libia e Australia, rispettivamente Abdelhamid Bouzaher e Abdelaziz Lahyoul, oltre a quattro consoli generali in Francia, Tunisia, Turchia, e Canada. Il motivo della decisione non è stato reso noto, ma il paese si trova dal febbraio scorso al centro di una profonda crisi politica e istituzionale che ha già portato numerosi cambiamenti ai vertici della autorità algerine. (Ala)