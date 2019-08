Georgia: riprese installazione di recinzioni e palizzate nel villaggio di Gugutiantkari

- Alcuni rappresentanti delle forze di occupazione hanno ripreso il cosiddetto processo di “demarcazione della frontiera” nel villaggio georgiano di Gugutiantkari, nel distretto di Gori, nei pressi del territorio dell’Ossezia del Sud. L’installazione di alcune barriere e recinzioni di filo spinato sono state sospese per tre giorni, venerdì scorso. Dei militari russi, stando ai media georgiani, sono giunti alla periferia di Gugutiantkari il 7 agosto e hanno installato delle palizzate di metallo, mentre il 14 agosto hanno iniziato a costruire delle fortificazioni. Gli osservatori della missione di monitoraggio Ue in Georgia (Eumm) nei giorni scorsi hanno visitato il villaggio di Gugutiantkari per seguire gli sviluppi della situazione relativa alla costruzione di barriere artificiali. Venerdì scorso il ministro degli Esteri georgiano Davit Zalkaliani ha affermato che i tentativi di erigere delle barriere artificiali a Gugutiantkari, villaggio georgiano nei pressi della linea di demarcazione con l’Ossezia del Sud, sono stati sospesi grazie all’intervento dello Stato. (Res)