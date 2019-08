Zimbabwe: presidente Sadc Magufuli chiede revoca sanzioni contro Harare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato tanzaniano e presidente di turno della Comunità di sviluppo dell'Africa australe (Sadc), John Magufuli, ha fatto appello alla comunità internazionale affinché revochi le sanzioni contro lo Zimbabwe, sostenendo che il paese ha già aperto una nuova pagina ed è pronto per andare avanti. “Lo Zimbabwe è stato sottoposto a sanzioni per anni, ma abbiamo bisogno che il mondo comprenda che quando tagli una mano, tutto il corpo viene colpito”, ha detto Magufuli parlando a Dar es Salaam durante il suo primo discorso dopo aver assunto la presidenza della Sadc. Secondo Magufuli, i problemi dello Zimbabwe riguardano tutti i paesi della regione. “Dobbiamo unirci per sostenere lo Zimbabwe contro le sanzioni imposte dai paesi occidentali, poiché (le sanzioni) stanno danneggiando lo Zimbabwe e i cittadini di tutti gli Stati membri”, ha aggiunto il presidente tanzaniano, invitando gli altri paesi membri della Sadc a restare uniti per assicurarsi che le sanzioni siano revocate. Le sanzioni dell’Unione europea allo Zimbabwe sono state imposte per la prima volta nel 2002 e consistono in un embargo sulle armi e nel congelamento di beni. Magufuli ha assunto sabto scorso la presidenza di turno della Sadc subentrando al presidente della Namibia, Hage Geingob. (Res)