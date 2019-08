Ciad: scontri intercomunitari, presidente Deby dichiara stato di emergenze nelle regioni orientali

- Il presidente del Ciad, Idriss Deby, ha dichiarato lo stato di emergenza di tre mesi nelle due province orientali di Sila e Ouaddai in seguito ai violenti scontri intercomunitari scoppiati nelle scorse settimane, che hanno provocato la morte di almeno 50 persone. “D’ora in poi dispiegheremo forze militari che garantiranno la sicurezza della popolazione nella regione. Dobbiamo disarmare tutti i civili che hanno le armi in mano”, ha detto Deby citato dai media locali durante un viaggio effettuato nella regione di Sila. Il Ciad orientale è in preda a un ciclo di violenza tra pastori nomadi – in maggior parte appartenenti al gruppo etnico zaghawa da cui proviene il presidente Deby – e agricoltori sedentari della comunità ouaddian. Gli scontri, che dallo scorso 9 agosto hanno provocato almeno 50 morti, si sono aggravati in seguito alla siccità degli ultimi mesi. (Res)